Desporto, Caldas da Rainha Xadrez no hospital A Associação Tabuleiro de Cores promove no dia 27 de dezembro, à tarde, uma atividade de xadrez na sala de espera do hospital das Caldas da Rainha. 17-12-2013 | No dia 28 estará na Feira de Velharias no Centro Comercial D. Carlos I, entre as 10h e as 18h.

