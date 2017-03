Caldas / Sociedade, Óbidos Vila Natal junta-se à campanha de apoio ao IPO O Município de Óbidos juntou-se à campanha “Faça Parte desta Operação, Ajude a Equipar o IPO - Dar Mais Vida”, atribuindo gratuitamente o espaço no evento Óbidos Vila Natal e apoiando a divulgação da ação. 17-12-2013 | À venda estão pulseiras, pins, canetas, porta-chaves, garrafas de alumínio e canetas, cujo valor reverte para esta causa, cujo objetivo é a aquisição de dois recetores urológicos e acessórios para o Serviço de Urologia e colchões viscoelásticos para os serviços de internamento do Instituto Português de Oncologia.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub