Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Venda de Natal Liga de Amigos do Hospital na Rua do Jardim Com a finalidade de angariação de fundos para as atividades que vai realizando ao longo do ano, a Liga de Amigos do Hospital de Caldas da Rainha está a promover a venda de Natal que decorre até dia 22 de dezembro. A coordenação do Voluntariado e a Liga dos Amigos do Hospital de Caldas da Rainha aproveita para apelar aos caldenses para voltarem a ajudar para que esta iniciativa seja um êxito. 17-12-2013 | Marlene Sousa Venda de Natal na Rua do Jardim Segundo, Manuela Paula, da Liga dos Amigos, várias voluntárias meteram “mãos à obra” e produziram peças de artesanato, a que se somam outras que foram oferecidas para o efeito. Assim, são centenas de artigos em venda, babetes, botas para bebés, aventais, panos de cozinha, sacos de cheiro, sabonetes, entre outros, que podem ser adquiridos no espaço na Rua do Jardim (cedido pelo proprietário). O Cencal ofereceu peças em cerâmica e a Flor Óbidos também contribuiu com várias plantas que estão à venda.

Recorde-se que dada a conjuntura económica e os cortes sucessivos na saúde, a Liga tem respondido ao longo destes anos a solicitações do Centro Hospitalar. Em 2011 entregou uma viatura nova ao Hospital para o Serviço Domiciliário, reforçando assim a mobilidade e o funcionamento da equipa na prestação de cuidados domiciliários. Recentemente ofereceu um ventilador para o bloco operatório e comparticipou este ano com 20 mil euros para a compra de equipamentos de diagnóstico, tratamento e cirurgia laser para a valência de oftalmologia do Hospital das Caldas da Rainha que retomou a 4 de novembro as consultas externas da especialidade. Pretende ainda nesta época natalícia comprar uma maca nova para o serviço de urgência de pediatria.

Manuela Paula, que tem ao longo de vários anos levado a cabo esta venda de Natal, teve agora uma grande dificuldade em arranjar o espaço para fazer o bazar. Foi o proprietário de uma loja Chinesa na Rua do Jardim que lhe cedeu o espaço, depois de várias recusas por proprietários que têm lojas que não estão a ser utilizadas.



Marlene Sousa

