Desporto, Caldas da Rainha, Regional V Memorial Luís Lopes da Conceição Decorreu no dia 7 de dezembro o Torneio de Natação de atletas Infantis e Masters “V Memorial Luís Lopes da Conceição”, no Complexo de Piscinas Luís Lopes da Conceição, em Coimbra, com a participação de 21 clubes e 161 atletas. 17-12-2013 | Dupla dos Pimpões Os Pimpões estiveram representados pelos dois atletas Masters, Paulo Ferreira e Francisco Ferraz.

A equipa caldense arrecadou 4 medalhas: Francisco Ferraz, 1º - 200 Bruços e 1º - 100 Estilos (Escalão D); Paulo Ferreira, 1º - 100 Livres e 3º - 100 Estilos (Escalão E).

