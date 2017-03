Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Universidade Sénior comemora quadra natalícia A comunidade de alunos e docentes da Universidade Sénior Rainha D. Leonor, nas Caldas da Rainha, reúne-se no próximo dia 19 para assinalar a quadra natalícia. 17-12-2013 | O evento contará com apresentações artísticas dos alunos – dança, grupo coral, clave de sol, inglês, língua portuguesa, prosa e poesia, - no auditório da ETEO e seguir-se-á um lanche convívio com animação ao vivo nas instalações da universidade

O evento contará ainda com exposições de trabalhos de cerâmica, corte e costura, bordados das Caldas, artes florais e decorativas e tricô e croché.

