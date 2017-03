Caldas da Rainha, Caldas / Política União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro em assembleia No dia 30 de dezembro, às 21h, realiza-se na sede da União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro uma sessão da assembleia de freguesia. 17-12-2013 | Da ordem de trabalhos constam, entre outros pontos, a apreciação do regimento da assembleia de freguesia, a análise e aprovação da inscrição na Anafre da nova entidade resultante da junção das juntas de freguesia de Santo Onofre e Serra do Bouro.

Serão prestadas informações pelo presidente da junta de freguesia e serão apreciados e votados o mapa de pessoal, sistema de controlo interno, orçamento e grandes opções do plano para 2014.

