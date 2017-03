Regional, Ocorrências Transportador de tabaco assaltado O condutor de uma carrinha de transporte de tabaco foi sequestrado e assaltado por um grupo de três ou quatro indivíduos que lhe vendaram os olhos e amarraram as mãos, levando-o para o meio de um pinhal, em Ferrel, Peniche, onde concretizaram o furto de várias centenas de maços de cigarros e dinheiro, estimando que o valor do prejuízo ascenda a trinta mil euros. 17-12-2013 | Francisco Gomes (texto) Carlos Barroso (fotos) [+] Fotos Carrinha foi abandonada no pinhal de Ferrel Eram 11h50 da passada quarta-feira quando o funcionário da empresa Midesid, de Alcochete, foi abordado pelos assaltantes, na altura em que fazia a descarga de tabaco num restaurante na marginal norte da cidade de Peniche.

Segundo descreveu à GNR, surpreenderam-no nas suas costas e empurraram-no para o interior da carrinha, onde lhe taparam os olhos e o manietaram. Ao longo do percurso foi sendo ameaçado, mas não viu nenhuma arma.

Seria abandonado no Pinhal de Ferrel, numa zona erma a 200 metros da estrada. Os larápios esvaziaram a carrinha, que ficou imobilizada, e fugiram noutro carro. O funcionário, de 35 anos, conseguiu soltar-se e contatar a empresa, que alertou a GNR.

O Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento da GNR das Caldas da Rainha esteve no local a recolher vestígios.

“Estava baralhado e só dizia que se encontrava num sítio com vegetação e que só via árvores à volta, mas conseguiu aproximar-se da estrada e foi localizado”, contou fonte policial.

O homem apresentava escoriações na face na sequência da ação violenta do grupo, mas não necessitou de tratamento hospitalar.

Fonte da empresa assaltada mostrava-se indignada com o sucedido, porque ao longo do ano já foi alvo de vários roubos do mesmo género em diferentes pontos do país.



Carlos Barroso (fotos)

