Torta de chocolate com 500 metros confecionada em Óbidos

"Estava uma delícia, a vontade era levá-la toda, mas como não trouxe o tupperware, vou buscar o autocarro para transportar a torta", gracejou José Duarte, da Amadora, depois de provar uma fatia da maior torta de chocolate do mundo, com 500 metros de comprimento, confecionada no passado sábado em Óbidos. A iniciativa da empresa Dan Cake, que se inseriu no evento Óbidos Vila Natal, atraiu algumas centenas de pessoas, que para além de poderem participar na decoração da torta tinham a possibilidade de comer uma ou mais fatias.

“Não faz parte dos nossos objetivos inscrever esta torta no Guiness, no entanto é a maior torta do mundo, superando uma que foi feita na China com 260 metros”, relatou Paula Ribeiro, diretora de marketing da Dan Cake.

“Pretendemos juntar as pessoas à volta de uma torta gigante em que elas próprias podiam dar o seu toque pessoal na decoração e divertir as famílias que vêm a Óbidos com um momento único e inesquecível”, adiantou.

A torta gigante foi apresentada de forma a caber na Praça de Santa Maria, um dos locais emblemáticos de Óbidos, que esteve repleta de miúdos e graúdos. Margarida Nunes, uma jovem escuteira de Soure, considerou a torta “saborosa”. “Sou muito gulosa e sou uma sortuda porque comi duas fatias deliciosas”, comentou Joana Ramos. Sandra Pereira estava “ansiosamente à espera” na fila para provar a torta e disse achar a iniciativa “bem vinda para promover o país”.

Os 500 metros de bolos sobrepostos, com o formato a assemelhar-se a um tronco de Natal, ficaram concluídos ao final da manhã, altura em que se procedeu à distribuição gratuita pelos visitantes de Óbidos. “Vai ser uma loucura, porque toda a gente vai querer comer”, antecipava Daniel Ribeiro, que não estava à espera de encontrar esta “surpresa” na vila medieval. “Foi uma espécie de cereja no topo do bolo”, afirmou.

Ao final da tarde quem se deslocasse a Óbidos ainda podia saborear uma fatia, mas nas redes sociais houve muitos ausentes a pedirem para se repetir a iniciativa, de modo a poderem também vir a provar.



Para a confeção da torta gigante, que pesava cerca de 750 quilos, foram usados 1500 ovos, 150 quilos de farinha, 80 quilos de açúcar e foi aplicado 20% de creme de chocolate. “Foi trabalhoso mas estamos muito satisfeitos”, disse Isabel Bandeira, diretora de uma das fábricas da Dan Cake.



A receita aplicada na torta gigante foi a mesma dos bolos com tamanho normal produzidos pela empresa, cujo lema é “Se nasce torta, é Dan Cake”. Estiveram envolvidas diretamente 180 pessoas na confeção e indiretamente 400 pertencentes às duas fábricas da Dan Cake,



A Dan Cake é uma empresa portuguesa fundada em 1978, conhecida nacional e internacionalmente pela sua oferta de bolos e produtos de confeitaria. Tem duas unidades de produção (Coimbra e Póvoa de Santa Iria), sendo um dos maiores fabricantes de biscoitos de manteiga a nível mundial.



