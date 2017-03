Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha Rua 31 de janeiro passa a ter dois sentidos de trânsito Devido às obras de construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo da Praça 25 de Abril, durante a realização das mesmas a Rua 31 de janeiro, passa a ter dois sentidos de trânsito, no troço entre a Rotunda do Hotel Cristal e a Praça de Touros. 17-12-2013 | Francisco Gomes Na segunda-feira ainda havia quem não soubesse da alteração de trânsito Na passada segunda-feira já se circulava nos dois sentidos, mas devido à pouca antecedência da comunicação municipal, havia carros estacionados no lado que era habitual.



