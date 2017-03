Desporto, Caldas da Rainha Natação Prova de preparação para infantis e cadetes Decorreu nas Piscinas Municipais da Benedita a edição de 2013 do Torneio Master / Prova de Preparação para infantis e cadetes, numa organização da Associação de Natação do Distrito de Leiria (ANDL). 17-12-2013 | Atletas dos Pimpões A equipa dos Pimpões/Cimai era composta pelos seguintes atletas: Ângela Henriques, Beatriz Miguel, Beatriz Pereira, Constança Gomes, Constança Silva, Guilherme Ferreira, Lara Cotrim, Maria Caiado, Mariana Barbosa, Rodrigo Gil, Rosa Lopes, Tomás Fernandes, Ana Figueiredo, Diana Santos, Leonor Cristino, Maria Pedras, Manuel Ferraz, Pedro Carriço, Pedro Correia, Sebastião Gomes, Bernardo Pereira, Gonçalo Caetano, João Costa, João Tomás, Rodrigo Pedras, Abílio António, Eduardo Amaral, Emanuel Pontes, Francisco Ferraz, Paulo Ferreira e Pedro Teles.

A piscina da Benedita foi escolhida para receber um evento onde os mais jovens competiram em alternância com os mais velhos.

No decorrer da competição estiveram em destaque os atletas dos Pimpões Pedro Carriço - 200 B - 2.55.90 Infantil B Masculino e Sebastião Gomes - 200 C - 2.34.72,Infantil B Masculino, ao obterem Tac´s.

