Desporto, Caldas da Rainha Natação Pimpões mantém-se na 3ª divisão Organizado pela Federação Portuguesa de Natação, com a colaboração da Associação de Natação do Distrito de Leiria, e do Bairro dos Anjos, decorreu nos dias 7 e 8 de dezembro, no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, o Campeonato Nacional de Clubes, da 3ª Divisão, competição que contou com a participação de 179 nadadores em representação dos seguintes clubes: Portinado, Foca, Fluvial Portuense, Feirense, Bombeiro Estoris, Naval Ponta Delgada, Académico de Viseu, Bairro dos Anjos, Deportivo Marinha Grande, Belenenses, Fafe, Viana Natação, Natação Valongo, Benedita, Columbofila Catanhedense, Ginásio Santo Tirso, Viver Santarém, Litoral Alentejano, Ginásio Vila Real, Sporting Espinho, Torres Novas, Bombeiros Ponta Delgada, Naval Setubalense e Pimpões/Cimai. 17-12-2013 | Nadadores caldenses A equipa dos Pimpões/Cimai era composta por António Carriço, Ricardo Ferreira, Tiago Machado, Bernardo Pereira, Pedro Rodrigues, e Alexandre Vale.

Numa altura em que a equipa dos Pimpões/Cimai atravessa uma fase de renovação do seu quadro de nadadores, era com alguma expectativa que se aguardava por estes campeonatos, sabendo-se de antemão que, em condições normais, a manutenção estaria assegurada, mas era necessário confirmá-lo na piscina.

E foi o que aconteceu, fruto de um empenhamento e uma entrega total por parte dos nadadores escalados pelo técnico Rodrigo Batista, os atletas foram ao longo das duas jornadas obtendo um conjunto de classificações, que desde cedo deixavam antever que o objetivo a que se propunham, manutenção na 3ª divisão, seria alcançado, o que se viria a confirmar.

Como corolário desta entrega, os atletas dos Pimpões/Cimai deram ao clube o 16º lugar com 148 pontos.

O Portinado, com 274 pontos, sagrou-se campeão nacional, e sobem à 2ª Divisão Foca, com 241 pontos, Fluvial Portuense, com 233 pontos, e Feirense com 226 pontos.

Descem à 4ª Divisão o Sporting de Espinho (21º) com 91 pontos, Clube de Torres Novas, com 86 pontos, Bombeiros de Ponta Delgada, com 63 pontos, e Clube Naval Setubalense, com 18 pontos.

