Desporto, Caldas da Rainha Pimpões – Basquetebol Os Sub-14 Masculinos foram à casa do Marinhense, para um jogo em que contavam repetir as duas vitórias anteriores. No entanto, ainda no aquecimento, o sub-capitão Ricardo Ezequiel lesionou-se, ficando em dúvida para o cinco inicial, deixando colegas e treinador algo inquietos. 17-12-2013 | No início da partida, já recuperado, obtém a posse de bola, lança, falha, recupera no ressalto e marca os dois primeiros pontos da partida e ressente-se da lesão, deixando a tarefa os colegas. Estes, reduzidos a menos uma unidade dão tudo por tudo e conseguem averbar mais uma vitória neste campeonato, desta feita por 32-68, mantendo o registo de invencibilidade e cimentando a presença no Campeonato Nacional.

Nota negativa para os comentários pejorativos e pressão de treinadores e público sobre a dupla de árbitros – dois jovens de tenra idade e inclusivamente atletas do Marinhense – que fizeram uma arbitragem sem erros de monta.

Os Sub-16 Masculinos receberam a equipa do Marinhense. Desde o início ficou patente a superioridade da equipa caldense, e pena o desnível entre equipas ser tão marcado, porque de certa maneira ofusca o brilhantismo das exibições individuais. O resultado final – 64-28 – peca até por escasso perante aquilo que se assistiu.

As Sub-19 Femininos de Chaleira Damas receberam as jovens pombalenses do NDAP, cuja “estrela” é a atleta internacional – ainda Sub-16 – Beatriz Jordão que, do topo do seu 1,90m, impõe respeito sob as tabelas. Tendo começado equilibrado no 1º período (parcial de 12-16), as jovens caldenses passaram por um longo período de desacerto na abordagem ao cesto, demasiados passes mal elaborados e alguma ingenuidade, permitindo o avanço no marcador, que indicava 21-37 ao intervalo.

No regresso, algum ascendente caldense para ao longo da 2ª parte ir desvanecendo pouco a pouco, trazendo uma derrota final de 42-62 e bastante desconsolo de atletas e público, pois era evidente que as adversárias eram perfeitamente acessíveis.

Os Sub-18 Masculinos de Miguel Sousa receberam a ainda invencível equipa do IEJOTA e fruto de uma tarde inspirada do capitão Bernardo Folhas, começaram o jogo com um claro ascendente sobre os visitantes, como bem evidencia o parcial de 20-11.

No entanto, algum nervosismo e precipitação permitiram aos juncalenses equilibrarem o 2º período mas o resultado ao intervalo – 43-35 – parecia promissor.

No regresso do descanso, mais uma vez os nervos à flor da pele iam concedendo faltas irrefletidas e lances livres aos adversários, que os permitia passar para a frente do marcador. A exclusão por acumulação de faltas de Bernado Folhas, Manuel Santos e Henrique Barros e a precoce 4ª falta de Miguel Feliciano conduziram ao “desmontar” do ânimo e ao resultado final de 61-73.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub