Caldas da Rainha, Caldas / Política Paulo Portas inaugurou nas Caldas relógio que regista tempo para saída da Troika de Portugal O vice-primeiro ministro inaugurou nas Caldas da Rainha um relógio que regista o tempo que falta para a Troika sair de Portugal. 17-12-2013 | Francisco Gomes [+] Fotos Paulo Portas encerrou congresso nacional da JP nas Caldas Paulo Portas, que esteve no passado domingo no CCC, onde encerrou o XX Congresso Nacional da Juventude Popular, inaugurou um relógio para fazer a contagem decrescente do tempo que falta para a Troika (Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional) deixar o país. O relógio vai ser transferido para o Largo do Caldas, em Lisboa, onde está instalada a sede do CDS.

“2014 é o primeiro ano em que vamos poder falar de Portugal sem Troika e de economia com crescimento. São duas boas razões para darmos força aos sinais que vêm da economia das empresas e até, lentamente, do emprego”, declarou.

Apontando que os indicadores demonstram que "Portugal saiu da recessão técnica", o presidente do CDS salientou, todavia, que a saída da Troika de Portugal não representa o fim das dificuldades para o país, defendendo que é preciso haver “mais cultura de negociação política".

"Sentar-se à mesa com pessoas que não pensam como nós, para procurar um bom acordo para o país em certas áreas, não é vergonha, é serviço a Portugal", sustentou Paulo Portas.

O congresso nacional da JP reuniu cerca de 450 participantes.



