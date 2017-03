Regional, Ocorrências PSP reforça ação policial neste Natal O Comando Distrital da PSP de Leria, através das suas subunidades, está a desenvolver desde as 8h do dia 13 de dezembro até às 24h de 1 de janeiro diversas operações/ações policiais, no âmbito da Operação “Festas Seguras 2013”. 17-12-2013 | Esta operação é desenvolvida a nível nacional com o lema “Junte a nossa Segurança à sua quadra Festiva” e pretende, numa atitude proactiva e dissuasora, diminuir os índices de criminalidade e sinistralidade rodoviária, registados na área da PSP.

O Comando Distrital da PSP de Leiria vai concentrar a sua capacidade operacional, de forma a incrementar o sentimento de segurança dos cidadãos nas áreas comerciais, sistemas de transporte públicos e outros locais de grande concentração de pessoas, assegurando um elevado índice de visibilidade.

Outra importante vertente da atuação policial será promover ações de fiscalização de trânsito, principalmente nas zonas de acumulação ou maior incidência de acidentes, de forma a incutir nos condutores a necessidade do cumprimento das normas de circulação rodoviária e combater o sentimento de impunidade.

