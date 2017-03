Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Música e bailado no CCC Os Funky Bones Factory! Atuam no dia 21 de dezembro, às 21h30, no CCC das Caldas da Rainha. São um grupo de operários que não se intimida com as tarefas mais pesadas, nomeadamente a de levar uma contagiante onda de groove metalúrgico ao encontro das suas audiências. A maquinaria é liderada pelo sousafone de Sérgio Carolino a quem se juntaram os seus camaradas de longa data: Ruben da Luz, Paulo Perfeito e Daniel Dias nos trombones, Rui Bandeira no trombone baixo, Miguel Moreira na guitarra e um elemento propulsor de alta potência que é Acácio Salero na bateria. 17-12-2013 | No dia 22, às 17h30, o CCC acolhe o espetáculo de dança “Lago dos Cisnes”, pelo Russian Classical Ballet. Um bailado em dois atos e quatro cenas.

O “Lago dos Cisnes” é considerado o mais espetacular dos bailados clássicos, repleto de romantismo e beleza. A coreografia exige dos bailarinos destreza e aptidão técnica na representação das personagens da história. A sua popularidade é por outro lado motivada pela música inspirada de Tchaikovsky, mas também a coreografia inventiva e expressiva de Petipa que, relacionando o corpo humano com os movimentos de um cisne, revela a sua genialidade, o seu potencial coreográfico e criatividade artística.

