Caldas da Rainha, Ocorrências Mulher detida na posse de gás neutralizante A PSP das Caldas da Rainha deteve pelas três da manhã da passada sexta-feira uma mulher de 25 anos que tinha na sua posse um aerossol de defesa (spray - gás neutralizante), considerado arma proibida de classe A, que lhe foi apreendido. 17-12-2013 | Outra mulher, de 36 anos, foi detida na cidade, no dia 12, pelas 11h, quando conduzia um ciclomotor sem estar

legalmente habilitada para o efeito.

No capítulo do trânsito, no período compreendido entre as 2h20 do dia 14 e as 16h56 do dia seguinte, a PSP deteve três homens, com 22, 43 e 52 anos, em virtude de terem conduzido automóveis ligeiros de passageiros com uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 1,88 gr/l, 2,13 gr/l e 2,99 gr/l, respetivamente.

A PSP deteve o condutor de um ciclomotor sem habilitação, no dia 14, pelas 10h30. Foi detido um condutor, de 39 anos, no dia 13, pelas 5h48. Guiava um automóvel ligeiro de passageiros, com uma TAS de 2,23 gr/l.

No dia 11, pelas 13h51, um condutor de 33 anos foi detetado com uma TAS de 2,53 gr/l, quando seguia ao volante de um automóvel ligeiro de passageiros.

A PSP recuperou nas Caldas da Rainha, no dia 10, um automóvel que havia sido furtado no dia anterior na área da PSP do Entroncamento.

O veículo estava avaliado em cerca de 600 euros pelo proprietário, a quem a viatura foi entregue após ter sido efetuadas peritagens técnicas ao veículo na esquadra.

Em Peniche, no dia 13, pelas 18h05, a PSP deteve um condutor com 45 anos, por estar a guiar um automóvel ligeiro de passageiros sem estar legalmente habilitado para o efeito e com uma TAS de 1,44 gr/l. Para agravar a situação, tinha sido interveniente em acidente de viação do qual resultaram danos materiais.

Todos os detidos iam ser presentes às autoridades judiciárias competentes.

No dia 11, pelas 8h01, um condutor com 23 anos foi apanhado num automóvel ligeiro de passageiros, com uma TAS de 1,93 gr/l, estando envolvido num acidente de viação. Verificou-se também que não é titular de carta de condução.

Foi constituído arguido, tendo prestado Termo de Identidade e Residência e os autos enviados para a entidade judiciária competente para a respetiva promoção processual penal.

