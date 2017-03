Regional Mostra Gastronómica na ESTM Realizou-se no passado dia 10 a XI Mostra Gastronómica, que parte de uma iniciativa da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche (ESTM) e é organizada pelos próprios alunos, no âmbito da disciplina de Enogastronomia do 2º e 3º ano do curso de Gestão Turística e Hoteleira e também da disciplina de Gastronomia e Vinhos do 3º ano do curso de Restauração e Catering. 17-12-2013 | Cátia Nunes [+] Fotos Iguarias da Beira Litoral O último evento consistiu em representar pratos típicos de onze regiões de norte a sul de Portugal, sendo elas a região da Beira Baixa, Ribatejo, Douro Litoral, Beira Litoral, Algarve, Estremadura, Beira Alta, Alentejo, Trás-os-Montes e Alto Douro e também as ilhas Madeira e Açores. Algumas destas regiões viram-se representadas não só pelos seus pratos típicos, mas também pelos trajes característicos próprios da região, que foram usados por alguns alunos.

A sala esteve dividida com onze stands, todos eles preparados pelos estudantes e devidamente identificados com a zona a que pertenciam, em que as pessoas poderiam passar, não só para fazer a degustação das iguarias tradicionais, vinhos e doces, mas também para conhecer melhor a região.

Esta foi uma Mostra que contou com a presença de docentes da escola, representantes das Câmaras Municiais, adegas e órgãos institucionais e teve mais de 400 inscrições, mas como havia um número limitado só foram aceites 350.

O certame foi também uma forma de avaliar os alunos “pela dinâmica que conseguiram dar e também por terem a responsabilidade de apresentar e explicar às pessoas cada um dos pratos dessa região”, explicou o professor Miguel Móteo.

Em toda esta preparação e realização do certame estiveram envolvidos entre 120 e 130 alunos e os respetivos professores. Foram os alunos que tentaram arranjar apoios para angariar o necessário para que esta Mostra se realizasse da melhor maneira, mas tiveram que recorrer também a outros recursos, como a venda de rifas, para terem o suporte necessário para fazerem desta uma boa Mostra Gastronómica.

O professor do curso de Gestão Turística e Hoteleira, Simão Oliveira, afirmou que apesar da crise ter sido um obstáculo, os alunos “conseguiram, mais uma vez, contra ventos e marés, apresentar uma mostra que não fica nada atrás à do ano passado”.



