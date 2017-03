Caldas / Economia, Óbidos Mercado e livraria em Óbidos Em Óbidos, um mercado biológico com frutas e legumes está a funcionar num espaço que foi quartel dos bombeiros e que agora está preenchido com livros colocados em paletes de madeira que servem de estantes. É um mercado/livraria, num conceito que está a atrair muitos consumidores. 17-12-2013 | Francisco Gomes (texto) Carlos Barroso (fotos) [+] Fotos Existe uma grande variedade de produtos São mais de mil caixas de madeira que foram usadas para carregar fruta e que agora servem de prateleiras que albergam alguns milhares de livros. Ao mesmo tempo há bancas repletas de hortofrutícolas e uma quantidade de produtos biológicos. Os estrangeiros adoram.

“Sobretudo os alemães e ingleses estão muito despertos para o consumo e neste momento temos vários residentes a fazer as compras semanais”, apontou João Batista, produtor e responsável pelo mercado biológico.

“As estantes são caixas de fruta antigas que já não se podem usar, já que hoje são só de plástico. Estamos a dar a segunda oportunidade a recursos que estavam já em fim de linha, nomeadamente as caixas, que são utilizadas para acender as lareiras”, fez notar.

A par de se poder comprar pera rocha e da maça e outras frutas, legumes, vinho, vinagre, azeite, mel, pão, e por encomenda, carne, os consumidores encontram outro tipo de alimento…para a alma – os livros.

“Aqui podem-se encontrar livros em segunda mão, em várias línguas, e a livraria é muito completa na sua temática”, indicou Mafalda Milhões, livreira.

E o que tem mais saída? Os livros ou os produtos do mercado biológico? “Acabam por ter saída as duas coisas. Não sei como são as contas do sr. João, mas o livro está à mão de semear e com preços muito atractivos, e acaba por sair quase como se fosse uma maçã”, comentou.

O mercado biológico está aberto diariamente entre as 10h e 19h e situa-se na principal rua de Óbidos, dentro do castelo medieval.



