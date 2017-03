Regional, Ocorrências “Máfia do Oeste” com penas confirmadas O Tribunal da Relação de Coimbra confirmou as penas aplicadas ao grupo ‘máfia do Oeste’, constituído por quatro italianos e três portugueses detidos numa operação da Polícia Judiciária a 21 de outubro de 2010, na zona de Bombarral e Torres Novas, acusados dos crimes de associação criminosa, burla qualificada e falsificação de documentos, e que terão lesado 20 empresas em 1,5 milhões de euros. 17-12-2013 | Um dos arguidos tinha recorrido da decisão do coletivo de juízes do Tribunal de Leiria mas a sentença manteve-se.

O principal arguido tinha sido condenado a oito anos e quatro meses de prisão, em cúmulo jurídico, e os outros dois arguidos foram também condenados com uma pena de seis anos e cinco meses de prisão.

Os restantes ficaram com penas suspensas.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub