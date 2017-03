Caldas / Cultura, Óbidos Maestro Victorino d’Almeida e Filarmonia das Beiras na Cerca do Castelo Chamar o Ano Novo é o mote para o concerto que Óbidos vai realizar no dia 28 de dezembro, pelas 21h30, na Cerca do Castelo. 17-12-2013 | Inspirada no tradicional encontro musical que cada ano se celebra em Viena, com uma atrativa seleção das melhores valsas, polcas e marchas de Strauss, tão características desta quadra, a Orquestra Filarmonia da Beiras apresentará um concerto dirigido pelo Maestro António Victorino d'Almeida.

Além de concertista, António Victorino d’Almeida é um prolífico compositor, sendo um dos compositores portugueses que mais obra produziu e tendo vivido e desfrutado da cidade de Viena durante duas décadas, sendo por isso, considerado a pessoa indicada para dirigir este tradicional concerto.

O preço do bilhete é dez euros.

