Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Louvor para Vasco Trancoso Foi aprovado por unanimidade um voto de louvor a Vasco Trancoso na Assembleia Municipal das Caldas da Rainha, no dia 10 de dezembro, acerca da exposição de fotografias inaugurada no dia 7 no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha e no Museu do Hospital e das Caldas e ainda das constantes do livro sobre a Lagoa de Óbidos. 17-12-2013 | Os deputados manifestaram o louvor “atendendo à qualidade dos trabalhos apresentados, ao facto de o tema escolhido sobre a Lagoa de Óbidos ter muita importância para o desenvolvimento económico do concelho e da região, e de os mesmos serem um marco na história deste ímpar local".

