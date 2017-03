Caldas / Cultura, Caldas da Rainha Livro "Portugalos" com desenhos de João Honório No passado sábado foi apresentado, no Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, o livro "Portugalos". Desenhos a cores sobre papel branco registam o momento mas também a época, dando origem a uma galeria de figuras do domínio da atualidade e da política, tendo como nota constante o galo de Barcelos tal como o carismático Zé, tão presentes na nossa cultura. 17-12-2013 | Obra de João Honório Com autoria de João Honório, são desenhos de traço de grande rigor a que não é estranha a formação do autor no domínio da escultura e também do ensino artístico, nos quais o humor incisivo e, por vezes, truculento provoca o riso ou suscita a cumplicidade do sorriso.

