Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha Juramento de bandeira na Escola de Sargentos Realiza-se no dia 20 de dezembro o juramento do 1º Curso de Formação de Oficiais em Regime de Voluntariado e de Contrato e do 1º Curso de Formação de Sargentos em Regime de Voluntariado e Contrato, na Escola de Sargentos do Exército, nas Caldas da Rainha. 17-12-2013 | A cerimónia tem início pelas 15h.

