Caldas da Rainha, Ocorrências Idosa atropelada Uma idosa de 85 anos foi atropelada por um carro ao princípio da tarde do passado sábado, na Rua D. Manuel Freire da Câmara, junto ao Vivaci Caldas. 17-12-2013 | Francisco Gomes Acidente junto à passadeira ao pé do Vivaci Caldas Valeriana Candeias estava caída no chão junto da passadeira quando os bombeiros chegaram ao local, pelas 13h10.

Sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada ao hospital. O condutor do veículo ligeiro que embateu na idosa saiu ileso.

A PSP tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, para apuramento de responsabilidades.



Francisco Gomes Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub