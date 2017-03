Desporto, Caldas da Rainha I Festival de Patinagem Artística dos Pimpões Realizou-se no passado sábado, no Pavilhão da Mata, o I Festival de Patinagem Artística da SIR “Os Pimpões”. 17-12-2013 | [+] Fotos Coelho O festival, subordinado ao tema “País das Maravilhas”. Após a cerimónia de abertura, que consistiu no desfile dos atletas dos clubes intervenientes seguido dos discursos da presidente dos Pimpões, Teresa Marques, e do vereador do Desporto, Alberto Pereira, a primeira parte do espetáculo foi dedicada à apresentação de esquemas por parte dos clubes convidados: Centro Recreativo e Cultural “Os Águias”; Hóquei Clube das Caldas; o par Jessica e Afonso em representação do Clube de Natação de Rio Maior, que também participou com um esquema de grupo; Atlético Clube da Sismaria; Centro Recreativo e Popular da Ribafria; Sport Clube Escolar Bombarralense; a atleta Beatriz Oliveira em representação do Centro de Convívio e Recreio do Telheiro; Industrial Desportivo Vieirense; Associação Alcobacense de Cultura e Desporto; Capas das Glórias Batalha; e o atleta e treinador Daniel Pereira, campeão nacional de patinagem livre em 2012. De salientar o profissionalismo deste último que, não obstante uma queda complicada durante a sua atuação, executou o esquema até ao final.

Na segunda parte do festival, após o sorteio de dois cabazes de Natal, procedeu-se à apresentação do teatro em patins por parte das atletas da secção de patinagem dos Pimpões, num elaborado e animado espetáculo de cor e alegria denominado “País das Maravilhas”por onde desfilaram algumas das personagens principais da conhecida história, desde a Rainha de Copas, passando pelo Chapeleiro Louco, o Gato Cheshire, o Coelho e, como não podia deixar de ser, a própria Alice, entre outros.

Participaram nesta teatralização sob rodas as seguintes atletas, treinadas por Vera Vicente: Adriana Marques, Ana Catarina Manuel, Ana Simões, Ana Sofia Andrade, Beatriz Pascoal, Bruna Mendonça, Cláudia Vieira, Camila Sousa, Catarina Barros, Catarina Fernandes, Daniela Bicho, Diana Rocha, Inês de Sousa, Joana Coutinho, Letícia Sousa, Leonor Ribeiro, Leonor Rosa, Maria Inês Gil, Maria Santos, Maria Santana, Mafalda Almeida, Margarida Martins, Mariana Carreira, Rita Santos, Rita Fonseca e Vanessa Gonzaga.

As responsáveis pela secção de patinagem, Marta Mendonça e Estela Santana, explicaram que este espetáculo era o culminar de várias semanas de trabalho intensivo por parte de uma série de pessoas e que estavam “bastante satisfeitas com o resultado final, além de muitíssimo orgulhosas das atletas”.

As inscrições para a secção de patinagem artística permanecem abertas. A Secção aceita meninos e meninas a partir dos 4 anos, tem patins para emprestar e oferece os dois primeiros treinos. Mais informações na secretaria dos Pimpões.

