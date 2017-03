Caldas da Rainha, Óbidos, Ocorrências Homem arrastado por carro após roubo Um homem que foi vítima de assalto na Amoreira, em Óbidos, no passado dia 6, teve de receber assistência hospitalar nas Caldas da Rainha. 17-12-2013 | Foi abordado por dois indivíduos num carro que lhe perguntaram por informações. Quando chegou perto da viatura puxaram-no para o interior para o roubar.

Como tentou recuperar a carteira, os ladrões arrancaram com o carro com a vítima agarrada ao veículo, tendo o homem sofrido algumas escoriações e feridas pelo arrastamento.

