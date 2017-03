Desporto, Caldas da Rainha Groundlink Caldas Rugby 57 - Agrária 0 Face a muitas lesões, o Groundlink Caldas iniciou a partida, realizada no Complexo Municipal das Caldas da Rainha no passado sábado, a contar para a 6ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, com uma mescla de veterania e juventude. 17-12-2013 | Entrou de uma forma muito concentrada e com máximo respeito pelo adversário, aproveitando os jovens para mostrar o trabalho que têm vindo a realizar. Foi uma partida com sentido único e pouca história, em que se destacaram Bernardo Gonçalves pelos três ensaios marcados, Raul Jordan pela experiência que trouxe à equipa e ainda os jovens Gonçalo Sampaio e Ricardo Marques.

Nos pelicanos notaram-se melhorias em termos de organização e união de grupo, em que o colectivo desta vez se sobrepôs às individualidades. Apesar de limitados pelas poucas opções a nível de alinhamento, o Groundlink Caldas mostrou ter sempre mais argumentos e soluções face à jovem equipa de Coimbra, com destaque natural para as fortes formações ordenadas e à continuidade no jogo que acabavam em ensaios de bonitos movimentos chegando ao intervalo com 19-0.

Na 2ª parte o ritmo não baixo e a resistência da Agrária durou acabando por ser natural o avolumar do resultado até aos 57-0 finais. Do banco saíram para a estreia este ano Jonathan Nolan recuperado de lesão prolongada, Frederico Vasconcelos para os últimos dez minutos, David Mateus com natural destaque para mais dois ensaios e os jovens Caldenses Tiago Santos e Miguel Freitas.

Groundlink Caldas Rugby: 1 – Rui Santos; 2 – Pedro Santos; 3 – Luís Gaspar; 4 - Luís Carmo; 5-António Jardim ; 6 - Gonçalo Sampaio; 7 – Ricardo Marques; 8 - Frederico Melim; 9 - Salvador Cambournac; 10 - Raul Jordan; 11 - Cristóvão Monteiro; 12 - Bernardo Gonçalves; 13 - João Vieira; 14 – Luis Barreto e 15 - Cláudio França (capitão). Entraram ainda: Bruno Silva, Frederico Vasconcelos, Jonathan Nolan, Tiago Santos, Miguel Freitas e David Mateus.

Marcadores: Bernardo Gonçalves (5+5+5); Raul Jordan (5+2+2+2+2);David Mateus (5+5), Cláudio França (5); Luis Gaspar (5); João Vieira (2+2), Salvador Cambournac (5)

