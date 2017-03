Desporto, Caldas da Rainha Fim de semana de jornada dupla para o Hóquei Clube das Caldas O passado fim de semana foi em cheio para o Hóquei Clube das Caldas, pois bem cedo no sábado iniciaram-se as atividades, onde a treinadora Sofia Santos e a atleta Daniela Silva participaram num estágio de dois dias de trabalho em figuras obrigatórias no Telheiro - Leiria, estágio orientado pelo alemão Uwe Neumann, técnico de campeões do mundo e com vários títulos europeus, incluindo o título de europeu 2013 de Sénior Masculino. 17-12-2013 | Atletas do Hóquei Clube das Caldas Na noite de sábado, o Hóquei Clube das Caldas esteve no Pavilhão da Mata representado no festival da sociedade de instrução e recreio “os Pimpões” com um dos seus esquemas de grupo, Mamma Mia, apresentado por vinte dos seus jovens atletas - Lara leal, Rita Garcia, Maria Plácido, Joana Martins, Guilherme Norte, Francisca Coutinho, Filipa Lucas, Carlota Pedro, Catarina Leal, Diana Santos, Mariana Figueiredo, Sabrina Brás, Margarida Martins, Catarina Félix, Diana Tavares, Filipa Coutinho, Mariana Bernardino, Daniela Silva, Francisco Graça e Rúben Garcia. Foi uma atuação bonita e muito bem executada pela equipa, como tal, conquistou o entusiasmo do público, deixando satisfeita a treinadora Sofia Santos, assim como os seccionistas Célia Leal, Ana Rita e Emanuel Figueiredo.

No dia 21, o Hóquei Clube das Caldas estará representado no festival do Industrial Desportivo Vieirense e continuará a trabalhar na preparação do grande Festival de Patinagem Artística, que servirá para celebrar o aniversário do clube em finais de março.

O Hóquei Clube das Caldas aceita inscrições para rapazes e raparigas a partir dos 4 anos para esta época desportiva, tanto para patinagem artística como para hóquei em patins, através do e-mail hccaldas@sapo.pt.

