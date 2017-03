Caldas / Sociedade Festa para os sem-abrigo A Festa de Natal da Associação de Volta a Casa, que ajuda os sem-abrigo e quem vive com graves carências económicas nas Caldas da Rainha, realiza-se no dia 21 de dezembro, às 20h, na Rua Henrique Sales, nº 36. 17-12-2013 | Será um dia especial para todos aqueles que se encontram sem vínculo familiar ou cujas famílias já não existem, num convívio em verdadeiro ambiente familiar e com animação musical.

Apela-se à generosidade de todos aqueles que possam contribuir para esta festa, fazendo chegar ao local do evento, entre as 13h e as 18h, doces de natal (filhós, rabanadas, entre outros), bolos, salgados e prendas simbólicas.

