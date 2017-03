Caldas / Sociedade Festa de Natal do Corpo de Bombeiros de Óbidos A Festa de Natal do Corpo de Bombeiros de Óbidos realizada no passado dia 7, reuniu uma vez mais bombeiros e respetivas famílias, tendo sido “a celebração de mais um ano de dedicação, espírito de responsabilidade e amizade”, segundo o comando. 17-12-2013 | Evento reuniu bombeiros e respetivas famílias Diversão e presentes não faltaram. O comando e a direção dos Bombeiros de Óbidos desejam que a mensagem de Natal “sirva de encorajamento para o novo ano que se aproxima e que a dedicação demonstrada por todos sirva de entusiasmo para se continuar a desenvolver um trabalho e excelência”.

