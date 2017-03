Desporto, Caldas da Rainha Festa de Natal do Caldas Sport Clube O Caldas Sport Clube vai realizar a sua Festa de Natal, no próximo dia 22, às 18h, no salão dos Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha. 17-12-2013 | Uma festa que será de todos: órgãos sociais, diretores, funcionários, treinadores, massagistas, jogadores, colaboradores e familiares.

Serão bem recebidos doces, salgados, batatas fritas e outros produtos para constarem das mesas.

Durante o evento serão recolhidos brinquedos, livros infantis e roupas, que serão posteriormente distribuídos por instituições de solidariedade social.

