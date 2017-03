Regional “Falcões do Montejunto” organizam 12.º Passeio TT de Alguber Já abriram as inscrições para o 12.º Passeio TT – Motos, Quads e Buggies, o qual irá realizar-se dia 12 de janeiro de 2014, em Alguber (Cadaval), numa organização do Grupo Motard “Falcões do Montejunto”. 17-12-2013 | A concentração está agendada para as 9h, acontecendo a partida uma hora depois. O evento inclui, pelas 11h30, uma pausa para reforço alimentar (pequeno-almoço), estando o almoço agendado para as 13h30. À tarde, cerca das 15h00, decorrerá o já habitual sorteio de lembranças, estando ainda previsto um show surpresa, pelas 17h00.

Os trilhos estarão devidamente sinalizados contando, como sempre, com indicações de rotas alternativas, para os menos audazes.

Para inscrições a organização pode ser contactada através do tlm. 914841617.

