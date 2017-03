Regional Espetáculo de Natal do Estúdio Municipal de Dança de Peniche Integrado no programa Natal Penicheiro 2013 terá lugar no dia 21 de dezembro, pelas 21h30, no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2.3 – D. Luís de Ataíde o Espetáculo de Natal do Estúdio Municipal de Dança de Peniche. 17-12-2013 | Este espetáculo, intitulado “Histórias com dança, danças com História...”, e tendo como pano de fundo o Natal, pretende apresentar um esquema coreográfico que passa pela utilização de várias técnicas de dança, como o ballet, a dança criativa/ contemporânea, jazz, na tentativa de se manter a originalidade e criatividade, integrando também conteúdos programáticos adquiridos ao longo deste primeiro período letivo.

O Estúdio Municipal de Dança encontra-se instalado na Fortaleza de Peniche, registando atualmente 120 alunos, repartidos por oito turmas. Este equipamento tem como missão oferecer aos discentes um contacto direto com a Dança, através da exploração de vários estilos, com particular no domínio da dança clássica e contemporânea.

Este espetáculo de entrada livre, integra-se numa iniciativa dinamizada pelo Município de Peniche, ACISCP - Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Concelho de Peniche - e ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche.

