Regional Espetáculo angaria fundos para busto de Beto O Clube de Fãs do Canto Beto realiza na próxima quinta-feira, pelas 21h30, na Associação Recreativa Penichense, em Peniche, um espetáculo de angariação de fundos para o busto do cantor Beto. 17-12-2013 | Rui Miguel A iniciativa vai contar com a participação de Némanus, Sérgio Rossi, Carlos Costa, Nuno Barroso, Emanuel Soares, Miguel Máximo, Mauro Silva, Rider Deejay, Miguel Ângelo, entre outros.

Os bilhetes custam cinco euros.



Rui Miguel

