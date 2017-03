Caldas / Sociedade

Especialidade de Imunoalergologia no Centro Hospitalar do Oeste

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) tem agora disponível a valência de Imunoalergologia, nesta fase inicial na Unidade de Torres Vedras, prevendo-se o seu alargamento à Unidade de Caldas da Rainha já no início de 2014. O Serviço de Imunoalergologia do CHO funciona, atualmente, na Consulta Externa da Unidade de Torres Vedras e conta com um médico especialista, que trabalha em articulação com uma equipa de enfermagem com formação específica nesta área.

17-12-2013 |

O foco de atividade do Serviço são as doenças alérgicas, na sua maioria crónicas, cada vez mais frequentes na população. Asma brônquica, rinite, sinusite, conjuntivite alérgica, eczema, urticária, anafilaxia, alergia a medicamentos, alergia alimentos e alergia ao veneno da vespa ou abelha são as principais manifestações da doença alérgica, que podem ser diagnosticadas e tratadas na consulta de Imunoalergologia do CHO.

A referenciação para a consulta pode ser feita internamente, por todos os serviços de todas as unidades hospitalares do CHO, para utentes de todos os grupos etários. Por via externa, a referenciação pode ser feita através dos cuidados de saúde primários, para utentes dos grupos etários pediátricos, prevendo-se que no futuro seja feita também para utentes de todos os grupos etários.

De entre as principais atividades do Serviço destacam-se a consulta programada e o trabalho em articulação com o Serviço de Urgência e com os serviços de internamento das unidades hospitalares do CHO. O Serviço está a ser implementado no sentido de poder dar resposta à generalidade dos procedimentos inerentes ao estudo e acompanhamento do doente alérgico, nomeadamente o ensino e monitorização da técnica inalatória e de medidas de controlo ambiental; a administração de imunoterapia específica alergénica, vulgarmente conhecida como a “vacina da alergia”; a realização de testes cutâneos; a realização de provas de provocação com alimentos ou medicamentos; e a realização de protocolos de dessensibilização alimentar ou medicamentosa.

Esta nova valência do CHO constitui uma mais-valia para os utentes do Oeste, que passam agora a ter acesso a cuidados médicos especializados e diferenciados na área da Imunoalergologia, assegurando a prestação de cuidados de saúde de proximidade ao nível do serviço público nesta especialidade.



