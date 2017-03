Opinião És o amigo do Povo Jaime Costa és uma estrela brilhante Enchendo o coração do meu Portugal Tua voz é um tesouro importante Tudo na vida sempre ideal 17-12-2013 | Fernando Vieira O Povo canta os teus versos d’amor

Dando sorrisos aos corações ardentes

És o ser que existe com valor

Que todos os dias nos deixas contentes



És o amigo do Povo que abraças

Queremos sentir o teu coração

Por isso, ó amigo Jaime quando passas

És para nós um irmão



Fernando Vieira

