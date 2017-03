Caldas / Sociedade Enfermeiros do Oeste vendem doces para recolher verbas para o Ministério da Saúde Os enfermeiros subcontratados do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) - hospitais de Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras) que não verão o seu contrato renovado realizaram na passada segunda-feira uma “Feira de Natal” à porta do Ministério da Saúde, para assinalarem o seu último mês de trabalho. 17-12-2013 | “A administração do CHO ao manter a decisão de despedir 40 enfermeiros subcontratados, adota uma medida inaceitável e incompreensível, reveladora de total irresponsabilidade, já que deve mais de três mil dias de folgas aos enfermeiros. Para além disso, em muitos serviços do CHO, o número de enfermeiros está abaixo do recomendado pelo próprio Ministério da Saúde, para garantir dotações seguras, pelo que o despedimento destes profissionais, coloca em risco a segurança dos doentes/utentes e a qualidade dos cuidados de enfermagem”, argumenta o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

No passado dia 26, estes enfermeiros entregaram um postal ao Ministro da Saúde, alertando para a sua “situação de despedimento e precariedade”, apesar de “fazerem face a necessidades permanentes nos serviços, alguns há mais de cinco anos. Mas a única resposta que obtiveram foi um profundo silêncio, o que demonstra o desinteresse da tutela para resolver o problema”.

Depois de também terem efetuado uma marcha nas Caldas da Rainha, sendo recebidos na Câmara, os enfermeiros realizaram agora uma Feira de Natal onde, em troca de um donativo simbólico de solidariedade, era oferecido um doce. “O valor conseguido com esta iniciativa será doado ao Ministério da Saúde, reforçando assim as verbas do Orçamento para 2014”, descreveu o SEP.

