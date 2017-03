Caldas / Sociedade Encontro “21 às 21” A associação MVC realiza mais um encontro “21 às 21”, desta vez excecionalmente no dia 20. 17-12-2013 | A próxima sexta-feira é palco do evento, a realizar pelas 21h no auditório da Câmara Municipal das Caldas da Rainha.

“Somos pobres mas somos muitos”, de Frei Fernando Ventura, com Joaquim Franco, será a temática abordada.

