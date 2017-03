Escolhas do Editor, Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha, Óbidos Encerramento da “Aberta” da Lagoa é novamente problema “É um momento de grande preocupação pois na maré baixa passa pouca ou nenhuma água do mar para a Lagoa”. O comentário é de Vasco Trancoso, no passado sábado, uma semana depois de ter lançado um livro e apresentado uma exposição de fotografias sobre a Lagoa de Óbidos. 17-12-2013 | Francisco Gomes [+] Fotos “Aberta” quase invisível (foto Luís Ribeiro) Nas redes sociais circulam os alertas sobre o fecho. “A "aberta" quase que chegava aos tornozelos, claramente insuficiente para fazer a indispensável regeneração hidrológica, praticamente fechada”, escrevia no fim de semana Rui Gonçalves, que foi o candidato nº5 à Câmara das Caldas pelo CDS, para de seguida acrescentar: “O que era previsível, já aconteceu, a "aberta" da Lagoa encerrou mesmo”.

Já na Assembleia Municipal das Caldas da Rainha, no passado dia 10, o presidente da Junta de Freguesia da Foz do Arelho, Fernando Sousa, apresentou uma proposta no sentido de ser solicitada a visita e intervenção imediata da Agência Portuguesa do Ambiente (antigo INAG), face à deslocação para sul e previsível encerramento da "aberta" da lagoa, que foi aprovada.

Reuniões com a secretaria de Estado do Ambiente e com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), com representantes das autarquias das Caldas e Óbidos, estavam previstas para resolver o problema do fecho do canal de comunicação entre a lagoa e o mar devido ao acentuado assoreamento.

Será no entanto necessária uma intervenção mais profunda para reabrir e manter o canal. Nos últimos meses a “aberta” estava a deslocar-se progressivamente para sul, aumentando a extensão da praia da Foz do Arelho, a norte, e diminuindo a do Bom Sucesso, a sul.



