Caldas / Cultura, Caldas da Rainha “Christmas Eve” no Coto “Christmas Eve” é a festa de Natal a realizar no dia 24 de dezembro na Areco, no Coto, nas Caldas da Rainha , com Tiago M e Diogo Menasso. 17-12-2013 | A festa é promovida pela NightShift Agency e procura juntar os estudantes das Caldas da Rainha.

