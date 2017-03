Caldas da Rainha, Óbidos, Regional, Ocorrências Casas assaltadas Os assaltantes invadiram várias habitações na semana passada, pelo que nunca é demais alertar que todos os meios de acesso devem ficar trancados na ausência dos proprietários e os vizinhos não devem dar informações a estranhos sobre hábitos e costumes. 17-12-2013 | Carlos Barroso No dia 9 de dezembro, em Salir de Matos, e no dia 10, na Foz do Arelho e na Amoreira, em Óbidos, foram registados furtos ao interior de residências.

No dia 11, no Bairro da Senhora da Luz, em Óbidos a GNR recebeu uma queixa por furto ao interior de residência de onde desapareceram vários objetos, cujo valor apresentado pelo lesado ascende aos três mil euros. No mesmo concelho, na localidade da Sancheira Grande, foi igualmente assaltada uma residência, de onde furtaram as portadas em alumínio.

Em São Martinho do Porto, no dia 12, foram provocados danos na caixa de distribuição de energia, cuja propriedade é da EDP distribuição. Na Benedita, houve um furto ao interior de um estabelecimento. Na Portela, freguesia de Santa Catarina, foi recebida a queixa do proprietário de uma residência que foi assaltada.

Em Santa Catarina, no dia 13, foi assaltada mais uma residência. Ainda no concelho das Caldas, mas na freguesia de Salir de Matos, foi assaltado um estabelecimento comercial de venda de combustível. Na mesma localidade os militares da GNR apanharam um condutor que conduzia com uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 1,61 gr/l. Em São Martinho do Porto foi assaltado um veículo.

No dia 14, a patrulha da GNR das Caldas deteve em Vidais um condutor com 37 anos que apresentava uma TAS de 1,86 gr/l.

No dia 15, na Benedita, furtaram artigos que estavam no interior de uma viatura.

Os militares dos postos do destacamento da GNR das Caldas da Rainha foram chamados para investigar as causas de 23 acidentes, dos quais resultaram nove feridos ligeiros e um ferido grave, que teve lugar na zona da Ribeira dos Amiais, nas Caldas da Rainha, no despiste de um ligeiro de passageiros.



Carlos Barroso

