Desporto, Óbidos Campo de golfe do Praia D’el Rey é o 33º melhor da Europa O campo de golfe do Praia D’El Rey Golf & Resort, em Óbidos, voltou a destacar-se no ranking publicado pela Revista Golf World, tendo sido reconhecido como 33º melhor campo da Europa Ocidental e o melhor da região Oeste. 17-12-2013 | O empreendimento obidense foi o primeiro golf resort da região Oeste Desenhado pelo arquiteto norte-americano Cabell B. Robinson, foi inaugurado a 14 de julho de 1997. Os bunkers profundos, os greens inclinados e dunas contrastam com os luxuriantes fairways, fazendo com que o jogo seja um desafio completo.

Uma referência no setor e um veículo dinamizador e impulsionador da região, o campo de golfe do Praia D’El Rey tem recebido diversas distinções e é internacionalmente aclamado como um dos melhores campos do mundo, sendo descrito pela própria publicação como “uma mistura de buracos - alguns em poderosas dunas, outros em pinhais abundantes - que nos despertam os sentidos. Selvagem e maravilhoso...”.

Foi o primeiro golf resort da região Oeste, assumindo um papel fulcral na promoção e divulgação da região a nível nacional e além-fronteiras.

