Desporto, Regional Basquetebol Campeonato nacional da 1ª divisão [zona centro-sul] - Seniores Masculinos - 10ª jornada (1ª fase zonal) Parece que o trabalho de casa está finalmente a ter frutos, e depois de alguma instabilidade inicial na construção do plantel, a equipa do RM Basket Oeste está no bom caminho, com a grande exibição coletiva da última sexta-feira a ser demonstração disso mesmo. 17-12-2013 | Desde o início muito concentrados no seu papel dentro de campo os homens da casa, conseguiram impor-se frente a um adversário perigoso. Ofensivamente com boa rotação de bola a escolher o melhor lançamento, e defensivamente a anular o base adversário impedindo-o de organizar a equipa, os atletas do RM Basket Oeste arrancaram para uma excelente demonstração de bom basquetebol, chegando ao intervalo com uma confortável vantagem de dezasseis pontos (49-33).

Com o jogo controlado foi possível uma segunda parte de gestão, com os treinadores Amadeu Cordeiro e Adrianus De Leuuw a rodarem os atletas mantendo o nível competitivo, chegando-se ao final com um resultado claro de 89-58 para os da casa, a merecer o aplauso de todos os que estiveram no Polidesportivo de Rio Maior.

Destaque individual na equipa do Basket Oeste para o MVP (jogador mais valioso) da partida Valter Meneses (25 pontos, 7 ressaltos, 5 faltas sofridas), mas acima de tudo destaque para o coletivismo, com cinco atletas a chegarem às dezenas de pontos.



Resultados:

RM Basket Oeste (89-58) Hiper-Ativo Malveira

AC Moscavide (74-78ap) Atlético CP

NB Queluz (72-90) Física Torres Vedras

Academia Lumiar “B” (67-62) CB Chamusca

Odivelas Basket (41-95) Belenenses

Folga: NBIS Técnico



Próxima jornada:

Atlético CP (-) Academia Lumiar “B”

Física Torres Vedras (-) RM Basket Oeste [15h00 – Pavilhão Física Torres]

NBIS Técnico (-) Belenenses

Hiper Ativo Malveira (-) AC Moscavide

Odivelas Basket (-) NB Queluz

