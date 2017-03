Caldas / Sociedade, Caldas da Rainha Câmara das Caldas limpa mato junto ao Largo da Universidade Estão a decorrer obras na zona onde costuma haver o Festival da Sardinha e do Frango Assado e as Marchas Populares, organizado pela ACDR St. Onofre Monte Olivett, perto da Biblioteca Municipal e da Universidade Sénior Rainha D. Leonor. 17-12-2013 | Cátia Nunes [+] Fotos Funcionários da Câmara andam a limpar o espaço envolvente Os moradores já tinham dito por algumas vezes que o melhor seria limpar a zona de mato, pelo facto de ser onde se realizam algumas festas, nomeadamente pela ACDR St. Onofre Monte Olivett, onde é necessária a utilização do grelhador, e o perigo de poder deflagrar algum incêndio era constante pelo vasto arvoredo.

Desde o passado dia 9 começaram a ser feitas as limpezas, para agrado dos moradores e da associação, pois, permitem uma maior segurança quando forem realizados os festivais habituais do concelho.

Desta forma, os residentes daquela zona sentem-se mais seguros porque assim não há perigo de incêndio e elogiam este trabalho da Câmara Municipal das Caldas da Rainha.



Cátia Nunes

