Desporto, Caldas da Rainha Caldas Rugby Clube em convívio No próximo sábado o Caldas Rugby Clube joga nas Caldas da Rainha com o Agrária. 17-12-2013 | No dia 21 de dezembro, pelas 15h, recebe o S. Miguel e antes dessa partida será tirada uma fotografia do clube, desde os miúdos das escolinhas aos seniores e staff, para o jornal “O Jogo”.

Após o encontro haverá convívios com os jogadores e venda de merchandising.

