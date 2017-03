Desporto, Caldas da Rainha Sub18 Caldas Rugby Clube 49 - Elvas R. C. 0 O escalão Sub18 do Caldas Rugby Clube entrou em campo para disputar a 5ª jornada do Campeonato Nacional (série B), recebendo a equipa alentejana do Elvas. 17-12-2013 | Os caldenses, concentrados e comprometidos com os objetivos delineados para esta partida, demonstraram-se um pouco ansiosos, o que permitiu à equipa alentejana uma entrada folgorosa na partida, no entanto, o Caldas manteve a sua disciplina defensiva e conseguiu evitar males maiores.

A recém-formada equipa caldense, com uma boa organização, com bastante apoio e jogo a mão com critério, chegou assim ao final da primeira parte com 24-0 favorável aos pelicanos.

Na segunda parte, os Sub18 do CRC não tiraram o pé do acelerador, jogando contra o sol, e continuaram a demonstrar o seu rugby bem mais organizado.

Através deste resultado, foi possível fazer algumas alterações, dando oportunidade a todos os atletas demonstrarem as suas potencialidades. Ainda assim a equipa da casa ainda teve tempo para marcar mais 5 ensaios, ditando o resultado final de 49–0.

De salientar a estreia de mais um novo jogador na equipa caldense: João Caetano.

Alinharam pelo CRC: Igor Simões, Luís do Carmo, Marco Gomes, Gonçalo Sampaio, João Ferreira, David Santos, Dorin Plamadeala, Giorgi Turabelidze, António Vidigal, Cristóvão Monteiro, Filipe Sousa, Tiago Santos, Francisco Piló, Daniel Gomes, Tomas Melo, Isac Eugénio, David, João Lopes e João Caetano.

