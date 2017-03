Desporto, Caldas da Rainha Sub16 - Campeonato Nacional (Grupo B) Caldas Rugby Clube 14 - RC Elvas 38 Ao contrário do que talvez se esperasse, a equipa de Sub-16 do Caldas Rugby Clube perdeu de uma forma acentuada frente a uma equipa bem estruturada e bem organizada vinda do Alentejo. 17-12-2013 | O jogo começou de uma forma equilibrada, isto é, com boas disputas no meio do campo, cada equipa procurando penetrar a linha defensiva adversária. Contudo, foram os visitantes que somaram os primeiros pontos através de um ensaio bem convertido.

Os jovens pelicanos, muito frios dentro de campo e sem estrutura alguma, não conseguiram reagir a esta evasão. Mostrando-se fracos no “breakdown”, isto é, sendo mais fracos no jogo do chão, cada vez que o CRC ia ao contato e por sua vez se formasse uma formação instantânea, perdiam a posse de bola. Ou por uma questão de penalidades ou então por mera superioridade do adversário, o RCElvas conseguia garantir a posse bola, quer estivessem a atacar ou a defender, executando inúmeros turn-overs.

A meio da segunda parte o CRC conseguiu ainda marcar pontos através de ensaios como o de Ricardo Corsini, tentando levantar a moral da equipa, contudo nada feito. Os adversários afirmaram-se e mostraram-se mais agressivos, tomando posse no encontro.

O jogo acabou com uma vitória justa para os visitantes do RC Elvas por 14-38.

Alinharam pelo CRC: Rodrigo Conceição, Ricardo Rei, Bernardo Dourado, Ricardo Corsini, Tiago Domingos, Daniel Fernandes, Baltasar Fernandes, João Bebiano, Tomás Lamboglia, Leonardo Ferreira, Afonso Queiroz, Hugo Galego, João Vasconcelos, Rafael Serra e Tomás Jacinto.

