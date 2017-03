Desporto, Caldas da Rainha Campeonato nacional 2ª divisão Caldas: 2 Portomosense: 0 O Caldas conseguiu uma grande vitória em casa diante da turma de Porto de Mós, curiosamente a equipa que ditou uma caminhada mais tranquila por parte do conjunto treinado por Ricardo Moura. Por sua vez, também o Portomosense tem feito uma excelente recuperação após a derrota com o Caldas. Com estas duas faces, era por isso um encontro cheio de interesse com o Caldas, graças aos golos de João Rodrigues e de Mustafá. 17-12-2013 | Carlos Barroso [+] Fotos O guarda-redes do Caldas, Luís Paulo, fez duas grandes defesas na primeira parte A primeira parte foi equilibrada, mas jogada com pouca velocidade e com ocasiões para ambas as balizas.

Primeiro foi Hugo Almeida, jogador do Portomosense, rematar para uma grande defesa de Luís Paulo, e na recarga Joel Branco atirou à barra. Poucos minutos depois, o guardião do Caldas defendeu novo remate perigoso de Afonso.

Foi depois destes dois lances que o Caldas conseguiu chegar com perigo à baliza de Wilson. Primeiro Samir, na sequência de um canto, cabeceia ao poste. Quatro minutos depois, também em lance de bola parada Almeida, rematou ao poste. Antes do descanso, Mustafá teve uma perdida incrível.

Com o nulo ao intervalo o primeiro a mexer foi Ricardo Moura, que deixou Farinha no duche e fez entrar João Rodrigues, que acabou por ser determinante nesta partida ao apontar o primeiro golo do Caldas pelo minuto 76, correspondendo de cabeça a um cruzamento de Telmo para o segundo poste. Após este golo só deu Caldas, com algumas perdidas e domínio. Já com os descontos a serem jogados, Mustafá apontou o segundo golo, também de cabeça e na transformação de um pontapé de canto apontado por Telmo.

A vitória ajusta-se, apesar de difícil e assenta bem ao Caldas, principalmente pelo que fez na segunda parte.

O Caldas com este resultado mantém o sexto lugar na tabela classificativa. Na próxima jornada o jogo será em Leiria, diante da União, que perdeu esta jornada com o Riachense.



