Regional Cadaval com otimização da iluminação pública Numa ação enquadrada no programa de eficiência energética, o qual tem contemplado os diferentes edifícios municipais, a Câmara do Cadaval prepara-se para implementar novas medidas de otimização de energia ao nível da iluminação pública. 17-12-2013 | A adoção de tecnologia LED foi uma das primeiras medidas de eficiência A autarquia delineou um plano de poupança energética que prevê “desligar, de forma faseada, algumas luminárias onde se verifica excesso de luz, assegurando sempre a iluminação necessária para cruzamentos ou entradas de habitações, de modo a que a referida redução não prejudique os cidadãos”.

Numa perspetiva económica, esta iniciativa tem por base o facto de, só em 2012, o município ter tido um encargo com iluminação pública que rondou os 375 mil euros. Considerando existirem, no concelho, cerca de 4.200 pontos de iluminação pública, isto representa um encargo médio, por luminária, de cerca de 90 euros anuais.

O município tem vindo, gradualmente, a substituir luminárias convencionais por luminárias de LED, a instalar painéis solares e fotovoltaicos, e trocar lâmpadas normais por lâmpadas de baixo consumo.

