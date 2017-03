Regional Bombeiros do Bombarral recebem fato de proteção contra incêndios No dia 14 de dezembro realizou-se o tradicional jantar de Natal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral. 17-12-2013 | Entrega decorreu durante o jantar de Natal Para além do bacalhau e das prendas para os mais jovens (filhos de bombeiros), este foi um dia muito especial.

Era já um objetivo antigo do comando e direção equipar todos os bombeiros com um fato de proteção contra incêndios, tendo esse equipamento sido entregue.

No final, a satisfação entre bombeiros era geral, por tão aguardado equipamento, indispensável para a prestação de um socorro com a máxima segurança.

Foi também entregue um brasão da associação, feito à mão por um artesão, a cada bombeiro.

